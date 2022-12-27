Горсовет Николаева принял Программу частичной компенсации для ОСМД за генераторы

Депутаты Николаевского горсовета утвердили программу, согласно которой ОСМД могут получить компенсацию за приобретенные генераторы до 50%, но не больше 30 тысяч гривен.

Соответствующее решение было принято на сессии горсовета во вторник, 27 декабря.

В ходе обсуждения проекта Программы депутат Максим Коваленко предложил внести правку, чтобы компенсация предоставлялась за эти генераторы. Которые были приобретены после 1 июня 2022 года, а не после начала отопительного сезона, как было предложено.

Свое предложение он аргументировал тем, что ряд ОСМД приобрели генераторы заранее, не дожидаясь отопительного сезона.

В результате данная правка была проголосована, а затем депутаты поддержали и саму Программу. «За» проголосовали 38 депутатов, 1 воздержался.

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что при разработке программы частичной компенсации стоимости электрогенераторов для совладельцев многоэтажных домов в качестве примера взяли аналогичную программу Львова. Если депутаты успеют принять ее в этом году, то она заработает с середины января.