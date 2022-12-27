В Николаевской ОВА рассказали о распределении бюджета на 2023 год – всего ожидается ₴1,6 миллиарда поступлений

Бюджет Николаевской области на 2023 год составит 1,6 миллиарда налогов и сборов.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В ОВА отметили, что объем финансового ресурса областного бюджета на 2023 год рассчитан с учетом требований БКУ и НКУ; основных прогнозных показателей; объемов межбюджетных трансфертов, определенных в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год"; утвержденных областных/региональных программ; минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной; бюджетных запросов главных распорядителей средств областного бюджета в 2023 год.

Поступление налогов и сборов в областной бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме 1 миллиард 654 миллиона 357,5 тысячи гривен (общий фонд - 1 млрд 535 млн 831,2 тыс. грн, специальный фонд - 118 млн 526,3 тыс. грн), что сравнительно утвержденным планом 2022 года увеличено на 17 млн 630,3 млн грн или 1,1%.

Основным источником поступлений общего фонда областного бюджета на 2023 год является налог и сбор на доходы физических лиц, который прогнозируется в сумме 1 млрд 440 млн 567,7 тыс. грн и составляет 93,8% общего фонда.

Межбюджетные трансферты, передаваемые из государственного бюджета в виде субвенций в областной бюджет, и составляющие доходной части областного бюджета 2023 года учтены в сумме 448 млн 927,2 тыс. грн.

Общий объем трансфертов передаваемых из государственного бюджета в областной бюджет на 2023 год меньше, чем в 2022 году на 818 млн 448,1 тыс. грн.

«В частности, в связи с существенной вынужденной миграцией учащихся в этом году и невозможностью осуществить достоверный прогноз количества учащихся в необходимых для дополнительной дотации, образовательной субвенции и субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями разрезах для всех местных бюджетов распределение указанных межбюджет разрез местных бюджетов не осуществлен. После сбора Министерством образования и Украины качественных данных Кабинет Министров Украины осуществит распределение указанных трансфертов. Объем дотации в 2022 году составлял 98,8 млн грн, образовательной субвенции – 358,9 млн грн, поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 14,2 млн гривен», - сообщают в ОВА.

Кроме того, в 2023 году не предусматривается предоставление дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на проведение расчетов в течение отопительного периода, на субвенции из государственного бюджета на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейных, поддержку малых групповых домов и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в 2022 году – 51,4 млн грн).

Также по сравнению с прошлым годом области уменьшен объем субвенции из государственного бюджета на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта дорог.

Что касается объема расходной части областного бюджета (с учетом субвенций из государственного бюджета) определено в размере 2 млрд 103 млн 268,725 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда – 1 млрд 582 млн 635 тыс. грн – и расходы специального фонда – 520 млн 633,725 тыс. грн.

В проекте областного бюджета 2023 года расходы планируется направить на основные отрасли:

образование – 862 млн 229,8 тыс. грн;

здравоохранение – 179 млн 325,1 тыс. грн (из них за счет субвенций из госбюджета на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения – 45 млн 819,7 тыс. грн);

социальная защита и социальное обеспечение – 259 млн 388,1 тыс. грн;

культуру и искусств – 182 млн 119,5 тыс. грн;

физическую культуру и спорт – 76 млн 170,3 тыс. грн;

государственное управление – 24 млн 171 тыс. грн.

Резервный фонд областного бюджета на 2023 год запланирован в сумме 55,1 млн. грн. с целью осуществления непредвиденных расходов областного бюджета.

Напомним, во вторник, 27 декабря, Николаевский городской совет провел свою 16-ю очередную бюджетную сессию в режиме видеоконференции.