За время войны состояние богатейших украинцев сократилось вдвое, – Forbes

За десять месяцев 2022 года состояние богатейших украинцев упало более чем на 20 миллиардов долларов США – до 22,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Одним из потерявших больше всего с февраля является лидер рейтинга Ринат Ахметов – его активы уменьшились с 13,7 миллиарда долларов в феврале до 4,4 миллиарда к концу года. Не в последнюю очередь и из-за потери двух крупных металлургических комбинатов во временно оккупированном Мариуполе, а также закрытии медиа-бизнеса.

В первой пятерке также оказались Максим Литвин с активами 2,3 миллиарда долларов, Алексей Шевченко – 2,3 миллиарда долларов, Виктор Пинчук – 2,2 миллиарда и Константин Жеваго – 1,4 миллиарда.

В то же время из списка самых богатых украинцев выпали такие люди как Игорь Коломойский, в прошлом году занимавший четвертое место в рейтинге, и который летом был лишен гражданства, Вячеслав Богуслаев и Виктор Медведчук, которым объявлены подозрения в государственной измене, а их активы арестованы, а также ряд бизнесменов, у бизнеса которых возникли проблемы в результате войны.

В то же время, аналитики издания прогнозируют, что после окончания войны в список самых богатых войдут новые лица, которые никогда там не были. В основном это представители ИТ и направления новейших технологий, а также сын Ахметова Дамир, который приобретением зарубежной недвижимости уже накопил немалый капитал.

В Forbes отметили, что оценивали состояние самых богатых людей на основе стоимости активов: акций, недвижимости, транспортных средств, предметов искусства, счетов в банках и наличных денег. Публичные компании оценены по рыночной стоимости, но не ниже ликвидационной стоимости активов.