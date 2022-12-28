В Черном море обнаружили новое месторождение газа

Турецкое буровое судно Fatih обнаружило новые залежи природного газа во время бурения на месторождении Чайджума-1. По оценкам объемы природного газа в новом месторождении составляют 58 млрд кубических метров.

Запасы сырья находятся на глубине 3023 метра, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Благодаря открытию новых залежей турецкие запасы газа в Черном море выросли на 170 млрд кубометров и достигли 710 млрд кубометров.

«Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам», - заявил Эрдоган.

Открытие позволит найти новые месторождения на геологических полях, прилегающих к региону.