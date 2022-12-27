«Стратегический проект, который не зависит от прихотей россиян»: «Нибулон» продолжает строить новый зерновой терминал в Измаиле

Терминал "Нибулона", фото иллюстративное СП «Нибулон» продолжает строить новый зерновой терминал в Измаиле. В проект инвестировано уже около $10 миллионов.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал гендиректор компании «Нибулон» Андрей Вадатурский.

- Мы продолжаем достраивать. Терминал на Дунае – это стратегический проект, который не зависит от «коридора» и прихотей россиян. Он будет работать и будет особенно важным, когда неэффективно работает зерновой «коридор». Если так будет, этот терминал будет единственным окном, – сообщил Вадатурский.

В проект инвестировали уже около $10 миллионов.

- Банки не дали ни копейки. Все это – наши оборотные средства. Сегодня выходим на 120 – 150 тысяч тонн (в месяц). С конца января сможем выйти на 300 тысяч тонн, когда терминал будет достроен, – уточнил он.

Напомним, в октябре «Нибулон» закончил первый этап строительства нового терминала компании в Измаиле Одесской области.