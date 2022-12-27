Айтишники обгоняют олигархов, а совокупное состояние украинских олигархов упало на $20 млрд из-за войны, — Forbes Украина

Совокупное состояние двадцатки самых богатых украинцев с начала февраля 2022 года упало на $20 млрд — до $22,5 млрд.
Об этом пишет Forbes Украина.
Первое место в рейтинге богатейших украинцев сохранил за собой Ринат Ахметов — его состояние сократилось втрое — с $13,7 млрд до $4,4 млрд.
А вот на вторую и третью строчки рейтинга поднялись айтишники — создатели сервиса Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. Их состояния выросли с $2,3 млрд до $4 млрд.
На четвертом месте рейтинга оказался Виктор Пинчук. Его состояние снизилось с $2,6 млрд до $2,2 млрд. Замыкает первую пятерку Константин Жеваго с состоянием в $1,4 млрд (против $2,1 млрд в начале года).
Также в топ-10 попали владельцы Эпицентра Александр и Галина Герега с состоянием в $1,2 млрд, сооснователь финтех-проекта Revolut Влад Яценко с состоянием в $1,1 млрд, владелец Смарт Холдинга Вадим Новинский с состоянием в $1 млрд, совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов с состоянием в $1 млрд. Замыкает топ-10 банкир Сергей Тигипко с состоянием в $870 млн.
Во вторую десятку попали:
- Макс Поляков — $800 млн;
- Петр Порошенко — $730 млн;
- Юрий Косюк — $520 млн;
- Николай Злочевский — $500 млн;
- Виталий Хомутынник — $490 млн;
- Андрей Веревский — $400 млн;
- Тарас Кицмей — $360 млн;
- Степан Черновецкий — $350 млн;
- Александр Ярославский — $340 млн;
- Александр Конотопский — $320 млн.
Также издание отдельно выделило бывших участников рейтинга богатейших, которые скорее всего не попали бы в полноценный рейтинг в этом году. Среди них Игорь Коломойский и Вадим Ермолаев (в качестве причины Forbes указал потерю гражданства), а также Вячеслав Богуслаев и Виктор Медведчук — из-за подозрения \ обвинения в госизмене.
Еще ряд перечисленных изданием бизнесменов не попали бы в рейтинг из-за проблем с бизнесом.
В Forbes подчеркнули, что дисконты из-за войны согласованы с американским Forbes. При оценке активов дисконт для компаний, работающих в регионах Украины, удаленных от линии фронта составил 50%, для компаний в непосредственной близости от боевых действий — 80%, на временно оккупированных территориях — 100%.
При этом дисконты для отдельных компаний отличаются в зависимости от отрасли, динамики финпоказателей, разрушений и других показателей.
В начале декабря сообщалось, что Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера. Его активы потеряли в стоимости из-за войны, в пользу государства были отчуждены Укрнафта и Укртатнафта.