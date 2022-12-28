В Минфин заявили, что государство не будет покрывать ущерб частным энергокомпаниям от российских обстрелов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государство имело возможность выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру – это вопрос к ее владельцам.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

«Учитывая сверхприбыли компаний в предыдущие периоды, учитывая амортизацию этого уничтоженного оборудования, я думаю, это именно ответственность частного владельца, несмотря на то, что это было уничтожено войной, найти средства на восстановление», - говорит Марченко.

По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру имеет его владелец.

Кроме того, по словам министра, Минфин активно помогает Укрэнерго в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

«В данном случае с нашим участием на нужды «Укрэнерго» в 2022 году было привлечено 562,3 млн. долларов США. Это один из самых успешных кейсов привлечения средств», - сказал он.

Напомним, министр энергетики Галущенко заявил, что украинская энергосистема выдержит российские обстрелы , РФ ничего не удастся,