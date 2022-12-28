«Спасибо за то, что мужественно защищает Украину»: Гендиректору «УМГ» Дыбленко подарили карабин Christensen

Общественная организация «Важливі дії» подарила генеральному директору ИА «УМГ» («Преступности.НЕТ», NikLife) Артему Дыбленко карабин Christensen Modern Precision Rifle в калибре .223 rem.
Об этом говорится в сообщении ОО в Instagram.
В организации рассказали, что 27 декабря имели за честь встретиться с защитником Донецкого аэропорта и «Азовстали», полным кавалером ордена «За мужество» Артемом Дыбленко. Там напомнили, что несколько месяцев назад он вернулся из вражеского плена, а сегодня уже продолжает защищать Украину в рядах морской пехоты.
– Когда стал вопрос, какой подарок ему сделать в знак нашей благодарности, особых сомнений не было. Мы остановились на карабине Christensen Modern Precision Rifle в калибре .223 rem, – рассказывает вице-президент общественной организации «Важливі дії» Александр Германчук. – На помощь пришел друг нашей организации, владелец магазина Арм Элит Олег Петрович Буневич. Он оперативно нашел и доставил в Киев карабин, за что я его искренне благодарю. А также спасибо Артему Дыбленко за то, что мужественно защищает Украину. С такими воинами и таким тылом мы обязательно победим врага!