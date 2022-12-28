«Спасибо за то, что мужественно защищает Украину»: Гендиректору «УМГ» Дыбленко подарили карабин Christensen

Общественная организация «Важливі дії» подарила генеральному директору ИА «УМГ» («Преступности.НЕТ», NikLife) Артему Дыбленко карабин Christensen Modern Precision Rifle в калибре .223 rem.

Об этом говорится в сообщении ОО в Instagram.

В организации рассказали, что 27 декабря имели за честь встретиться с защитником Донецкого аэропорта и «Азовстали», полным кавалером ордена «За мужество» Артемом Дыбленко. Там напомнили, что несколько месяцев назад он вернулся из вражеского плена, а сегодня уже продолжает защищать Украину в рядах морской пехоты.