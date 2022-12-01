В Украине может появиться новый вид налога – на ВСУ

В Украине рассматривается возможность введения нового вида налогов, который пойдет на финансирование Вооруженных сил Украины.

Об этом замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма рассказал в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам. Да, все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков.

— Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил – это средства, которые были изъяты у наших военных, – сказал Шурма.

Напомним , ряд отменил налоги на импорт генераторов, обогревателей и аккумуляторов.