В Украине с января вырастут тарифы на воду – это не коснется Харьковской, Николаевской и Херсонской областей

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), 27 декабря приняла постановление о двухэтапном повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 10-30%.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Первый этап подорожания планируется с 1 января 2023, второй – с июля 2023 года.

Согласно ранее обнародованным проектам, например в областных центрах тарифы на водоотвод и водоснабжение установлены следующие:

- Полтававодоканал: 42,13 гривны (22,24 грн./19,88 грн./куб)

- Днепр-Кировоград (Кропивницкий): 54,22 гривны (30,19/24,036)

- Водоканал в Ужгороде: 50,27 грн (30,75/19,51)

- Житомирводоканал: 51,80 гривны (24,97/26,83)

- Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

- Херсонский водоканал: 30,67 грн (15,78/14,91);

- Ровнооблводоканал: 41,86 гривны (22,29/19,57)

- Черниговводоканал: 39,816 гривны (19,82/19,99)

- Черкассыводоканал: 34,94 гривны (18,73/16,21)

- Иванофранковскводоэкотехпром: 31,29 гривны (14,50/16,78)

- Хмельницкводоканал: 31,17 гривны (16,03/15,62)

- Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

- Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

- Днепро-Западный Донбасс: 46,74 гривны

- Луцкводоканал: 31,73 гривны (13,76/17,96)

- Запорожский водоканал: 33,85 гривны (21,05/12,80)

- Винницаоблводоканал: 37,29 гривны (24,57/12,72)

- Черновцыводоканал: 30,63 гривны (20,95/9,68)

- Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

- Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)

- Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

- Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);

- Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Тарифы на воду в областях, которые сильно пострадали от боевых действий, пересматриваться не будут. Речь идет о Харьковской, Николаевской и Херсонской области. Часть водоканалов, которые находятся на временно оккупированных территориях также не попали на рассмотрение для увеличения расценок.

В НКРЭКУ отметили, что повышение тарифов спровоцировано несколькими факторами: подорожанием электроэнергии, износом сети, уменьшением объемов реализации и увеличением расходов на оплату труда.

Напомним, НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей в 2023 году.