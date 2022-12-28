ГК «Прометей» из-за российского вторжения понесло убытки на $50-60 миллионов, часть имущества холдинга до сих пор в оккупации

Группа компаний «Прометей» с начала полномасштабной российской агрессии в Украине получила $50-60 млн ущерба, в оккупации до сих пор находятся четыре элеватора, а четыре сильно пострадали

Об этом рассказал владелец холдинга Рафаэль Гороян в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

– «Прометей» сильно пострадал в активах и товаре, потери в товаре составляют $40-45 млн, сейчас идет экспертиза потерь. Кроме того, мы потеряли $10-15 млн в капитале. Восемь элеваторов компании пострадали очень сильно: четыре до сих пор в оккупации в Запорожской области, четыре сильно пострадали , – рассказал Рафаэль Гороян.

По его словам, россияне нескольких дней подряд целенаправленно обстреливали Вознесенский элеватор группы (Вознесенск Николаевской области, емкостью 50 тыс. тонн) крылатыми ракетами, хотя на сельхозпредприятии не было военных объектов, техники, баз или складов. Российские ракеты за один день четырежды прилетали на элеватор, а еще один удар случился через несколько дней, когда на предприятии находился персонал.

- Сейчас ВСУ освободили Снигиревку. Наш элеватор там полностью заминирован, сейчас работают саперы, и мы ждем, пока нам позволят приступить к работе, - уточнил собственник компании.

Гороян подчеркнул, что в общей сложности у «Прометея» 34 зернохранилища.

Кроме того, под российскую оккупацию попали 2 тыс. га сельхозугодий, или 10% от земельного банка зернотрейдера. На освобожденных территориях сложилась ужасная гуманитарная ситуация, территория заминирована, и на данный момент на ней невозможно вести сельхозработы. Также российские захватчики похитили и уничтожили оросительную инфраструктуру «Прометея» в Николаевской области.

- Орошение украдено и уничтожено страной-агрессором Россией. В Снегиревке до войны было около тысячи или полутора тысяч гектар под поливом, сейчас их нет. Но для восстановления нет уверенности в завтрашнем дне. Сейчас не совсем правильно для бизнесмена инвестировать в дорогое иностранное оборудование, не будучи уверенным в завтрашнем дне, - констатировал бизнесмен.

ГК «Прометей» предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике сельхозкультур. До российской агрессии холдинг владел 34 элеваторами в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

По итогам 2021 года группа компаний планировала получить $45 млн EBITDA, тогда как в 2020 году этот показатель достиг $32,6 млн, а в 2019 году - $30,5 млн.