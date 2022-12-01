Украина обязалась перед МВФ не «печатать» деньги, чтобы наполнить бюджет

Украина обязалась избегать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Как сообщалось, 19 декабря исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки. Минфин обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике, где определены основные обязательства Украины перед МВФ.

– Важным аспектом договоренностей в рамках меморандума является наше совместное с Минфином обязательство избежать эмиссионного источника финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка. Уже сегодня планируем определенные шаги по перезагрузке внутреннего долгового рынка, чтобы сделать его активным компонентом финансирования потребностей Украины. Конечно, с помощью международных партнеров, – сказал Пышный.

По оценкам НБУ, в текущем году объемы международной помощи превысят 31 миллиард долларов. Но бюджетная потребность в следующем году будет больше – не менее 38 миллиардов долларов.