Украина обязалась перед МВФ не «печатать» деньги, чтобы наполнить бюджет

Украина обязалась избегать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка.
Об этом в интервью Укринформу заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Как сообщалось, 19 декабря исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки. Минфин обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике, где определены основные обязательства Украины перед МВФ.
– Важным аспектом договоренностей в рамках меморандума является наше совместное с Минфином обязательство избежать эмиссионного источника финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка. Уже сегодня планируем определенные шаги по перезагрузке внутреннего долгового рынка, чтобы сделать его активным компонентом финансирования потребностей Украины. Конечно, с помощью международных партнеров, – сказал Пышный.
По оценкам НБУ, в текущем году объемы международной помощи превысят 31 миллиард долларов. Но бюджетная потребность в следующем году будет больше – не менее 38 миллиардов долларов.
- Поэтому наша общая с Минфином задача – обеспечить, чтобы эти два источника стабильно закрывали финансовые потребности воюющей страны. Партнерам важно, чтобы эмиссия не использовалась как основной внутренний источник наполнения бюджета, чтобы она не создавала дополнительные монетарные риски и не оказывала давление на макрофинансовую стабильность, - отметил глава НБУ.