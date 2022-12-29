Государство задолжало «Прометею» возмещения НДС на сотни миллионов гривен, – владелец холдинга Гороян

Долг государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) для зернотрейдера «Прометей» за часть прошлого и нынешнего года составляет сотни миллионов гривен, в то же время его возмещение происходит точечно и по непрозрачным критериям.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил владелец зернотрейдингового холдинга «Прометей» Рафаэль Гороян.

- У государства перед компанией "Прометей" большой долг по возмещению НДС за период свыше года, еще с довоенного времени. Мы терпеливо ждем возврата НДС, но это терпение может закончиться. Сейчас его возмещают точечно, по непонятным критериям, как во времена Януковича (экс-президента Украины – ИФ), когда налог "дисконтировали", чемоданчики носили и т.д. Но у компании "Прометей" есть свои принципы. Мы никогда никакие взятки не давали за возмещение НДС, так как это лишало нас конкурентоспособности, – рассказал он

- Они (налоговые органы – ИФ) хотят "договариваться", а мы всегда ругаемся - мы не хотим ни с кем "дружить и общаться". Мы "интимной обстановки" не создаем, поэтому у нас конфликт постоянно. Наши принципы намного важнее денег. Слава Богу, "Прометей" развивается, зарплаты сотрудникам выплачиваются, а если мы испачкаемся в коррупционную грязь, нам потом не отмыться, – добавил он.

По его словам, эффективным средством работы с госорганами является обращение за помощью в СМИ и проведение акций с участием сотрудников «Прометея» и членов их семей.

– Если нам нужно было что-то говорить громко, устраивали возле налоговой инспекции большие пикеты. При власти Порошенко собирали пикеты на 3500 человек из сотрудников "Прометея" и членов их семей, когда главным налоговиком был Насиров. Это была целая революция. По-моему, через месяц после этого его выгнали и он сейчас, кажется, под следствием, - подчеркнул владелец холдинга.

- Когда средний бизнес массово злится, все плохо заканчивается. Мы не должны видеть ситуацию, когда НДС точечно кому-то возмещают, за неизвестно какие блага, - подытожил Гороян.

Зернотрейдер подчеркнул, что для компаний украинского АПК вопрос фактического возмещения НДС - не просто положительное событие, а необходимое условие выживания на рынке.

Как сообщалось, глава профильного парламентского комитета Рады Даниил Гетманцев ранее сообщил, что объем возмещения НДС бизнесу вырос в ноябре на 20% по сравнению с октябрем и составил 13,6 млрд грн, в этом году такие объемы достигались только в феврале.

Возмещение НДС было почти полностью прекращено после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля этого года. Если в январе оно составило 18,52 млрд грн и в феврале 12,07 млрд грн, то в марте – 0,82 млрд грн, а в апреле и мае полностью отсутствовало и возобновилось лишь в июне, когда было выплачено 9,5 млрд грн, в июле снова практически остановилось – 0,6 млн грн. Однако в августе сумма выплат составила 9,4 млрд грн, в сентябре - 1,6 млрд грн и в октябре – 10,9 млрд грн.