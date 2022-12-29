Кабмин автоматически продлил соцвыплаты украинцам, но не для всех категорий

Кабинет министров продлил на период военного положения автоматическую выплату социальных пособий только части украинцев. Остальные с 1 января придется подавать документы.

Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил во время телемарафона .

Как сообщил чиновник, автоматически продолжат такие выплаты, как помощь на детей, находящихся на попечении и попечении, выплаты на детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства, людей, осуществляющих уход за гражданами, имеющими психические расстройства и инвалидность I и II. группы, временное пособие на детей, родители которых воздерживаются от уплаты алиментов.

— Также продлена выплата на проживание внутренне перемещенным лицам, - сказал он.

В то же время с 1 января нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии.

— В частности, это помощь малоимущим семьям, одиноким матерям. Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и, соответственно, с учетом представленной информации будет исчисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат, - сказал Музыченко.

По его словам, исключения будут сделаны только для жителей временно оккупированных территорий, регионов, где продолжаются или могут продолжаться активные боевые действия. Им автоматически продолжат начислять все виды соцпомощей в период военного положения.

Напомним, Украина получит грант на $4,5 миллиарда от США – средства пойдут на пенсии и соцвыплаты.