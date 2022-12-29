Япония планирует предоставить Украине еще $500 миллионов помощи

Посол Японии в Украине Кунинори Мацуда Япония заявил о намерении выделить в поддержку Украины еще 500 миллионов долларов.

Об этом он сообщил в интервью агентству « Интерфакс-Украина» .

«Мы уже предоставили $1,1 млрд и планируем предоставить еще $500 млн помощи. Также мы рассматриваем другие пакеты помощи», – сказал посол.

Посол отметил, что оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь Япония начала с первых дней полномасштабного вторжения россии. По его словам, Япония не может напрямую предоставлять оружие согласно своим законам, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, включая дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки.

«Мы продолжаем расширять список. И сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения», - добавил посол.

Япония поддерживает Украину и дипломатическими усилиями, отметил Мацуда.

«Мы обращаемся к тем странам, которые еще не определились со своей позицией по поводу этой войны, или к тем странам, которые все еще сохраняют нейтралитет. Таковы цели нашего дипломатического подхода. Так мы пытаемся убедить их поддержать Украину или участвовать в международных санкционных режимах», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Камбоджа и Япония помогут Украине в разминировании территорий.

