Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление украинских школ, которые разрушили оккупанты

Европейская Комиссия инвестирует 100 миллионов евро в восстановление украинских школ, разрушенных в ходе российской агрессии.

Об этом в Тwitter написала Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем €100 миллионов в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли более безопасно добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем лэп-топы, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

По данным Еврокомиссии, более 2 800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии против Украины, более 5,7 миллиона украинских детей ощутили на себе последствия этой варварской российской войны.

Ранее сообщалось, что власти Николаева уже ищут фонды, которые помогут с восстановлением разрушенной оккупантами гимназии имени Аркаса.