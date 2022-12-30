В Европе цены на газ упали до уровня, который был перед вторжением рф в Украину

Европейские цены на газ упали до уровня, который последний раз наблюдался до начала вторжения рф в Украину в феврале, после того как теплая погода на континенте ослабила опасения по поводу нехватки газа.

Об этом пишет ЕП со ссылкой на The Guardian.

По данным компании Refinitiv, занимающейся сбором данных, фьючерсный контракт на газ в Европе на месяц заранее упал в среду до 76,78 евро за мегаватт-час, что является самым низким уровнем за последние 10 месяцев, а затем поднялся до 83,70 евро.

Во вторник 83,2% газовых хранилищ ЕС были заполнены, показали данные отраслевой организации Gas Infrastructure Europe. В мае ЕС установил цель заполнить 80% своих газовых хранилищ к началу ноября, чтобы подготовиться к зиме. В августе эта цель была достигнута, а к середине ноября она достигла максимума – более 95%.

В четверг цены на газ еще больше отскочили от 10-месячного минимума и достигли 85,50 евро за мегаватт-час.

Европу ждет еще несколько месяцев отопительного сезона, и некоторые руководители отрасли считают, что нехватка энергии может стать проблемой и следующей зимой. Однако трейдерам также пришлось учесть последствия рецессии, ожидаемой в нескольких крупных европейских странах, которая может снизить спрос на энергию.

Цены на газ в Великобритании также снизились с максимумов, достигнутых в начале этого года. В среду цена на газ в сутки заранее закрылась на уровне 155 пенсов за терм, по сравнению с 200 пенсами за терм в начале 2022 года и более 500 пенсами за терм в августе.