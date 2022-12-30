Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью для Украины

Президент Джо Байден подписал бюджет США на 2023 год финансовый год. Документ включает многомиллиардную помощь Украине.
Об этом Байден сообщил в Twitter.
Глава Белого дома указал, что поставил подпись под «двухпартийным комплексным законопроектом, завершающим год исторического прогресса».
"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - отметил глава Белого дома.
Президент добавил, что с нетерпением ждет больше в 2023 году.
Следует отметить, что бюджет выделяет правительству США до конца сентября 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов на помощь Украине.
Сегодня, я написал bipartisan omnibus bill, продолжающий год в истории прогресса.
Это инвестирование в медицинское исследование, здравоохранение, здравоохранение здравоохранения, диастерское восстановление, VAWA funding – и предоставляет колоссальную помощь в Украине.
Looking forward to more в 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij— President Biden (@POTUS) December 29, 2022