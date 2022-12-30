Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью для Украины

Президент Джо Байден подписал бюджет США на 2023 год финансовый год. Документ включает многомиллиардную помощь Украине.

Об этом Байден сообщил в Twitter.

Глава Белого дома указал, что поставил подпись под «двухпартийным комплексным законопроектом, завершающим год исторического прогресса».

"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - отметил глава Белого дома.

Президент добавил, что с нетерпением ждет больше в 2023 году.

Следует отметить, что бюджет выделяет правительству США до конца сентября 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов на помощь Украине.