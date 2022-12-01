Bloomberg посчитал, сколько потеряли самые богатые люди россии после начала широкомасштабной войны против Украины

Роман Абрамович Самые богатые люди россии потеряли $46,6 24 февраля, в день начала войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

После того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против российских олигархов, те лишились возможности контролировать свои западные активы. Еще $47 млрд они потеряли в течение 2022 года.

«Суперяхты остановлены, лондонский рынок элитной недвижимости готовится к спаду, а Роман Абрамович объявляет о продаже футбольного клуба «Челси», — пишет Bloomberg о ситуации.

Ранее издание уже оценивало потери богатейших россиян. По его данным, больше всех война в Украине и последующие санкции ударили по совладельцам НОВАТЭК Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону. Оба попали под санкции Великобритании. Тимченко в 2022 году потерял $10,6 млрд, а Михельсон — $10,2 млрд.