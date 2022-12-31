Кабмин утвердил список товаров, запрещенных к экспорту из Украины в 2023 году

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31.12.2022 02:17

Кабинет министров Украины утвердил объемы квот товаров на 2023 год, экспорт которых подлежит лицензированию.

Об этом пишет Лига.net.

Основные изменения по сравнению с 2022 годом – это отмена запрета на экспорт гречки и увеличение квоты на экспорт коксующегося угля. В 2023 году путем введения нулевых квот устанавливается фактический запрет на экспорт следующих товаров:

- соль;

- энергетический уголь;

- мазут;

- природный газ;

- топливная древесина;

- серебро;

- золото;

- лом драгоценных металлов.

Список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, почти не изменился – добавилась только гречка. В него входят:

- крупный рогатый скот;

- говядина и курятина, съедобные субпродукты из мяса;

- яйца;

- рожь;

- овес;

- гречка;

- просо;

- сахар;

- удобрения азотные, фосфорные, калийные.

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