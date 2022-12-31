Кабмин утвердил список товаров, запрещенных к экспорту из Украины в 2023 году

Кабинет министров Украины утвердил объемы квот товаров на 2023 год, экспорт которых подлежит лицензированию.

Об этом пишет Лига.net.

Основные изменения по сравнению с 2022 годом – это отмена запрета на экспорт гречки и увеличение квоты на экспорт коксующегося угля. В 2023 году путем введения нулевых квот устанавливается фактический запрет на экспорт следующих товаров:

- соль; - энергетический уголь; - мазут; - природный газ; - топливная древесина; - серебро; - золото; - лом драгоценных металлов.

Список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, почти не изменился – добавилась только гречка. В него входят: