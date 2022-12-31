Кабмин утвердил список товаров, запрещенных к экспорту из Украины в 2023 году

Кабинет министров Украины утвердил объемы квот товаров на 2023 год, экспорт которых подлежит лицензированию.
Об этом пишет Лига.net.
Основные изменения по сравнению с 2022 годом – это отмена запрета на экспорт гречки и увеличение квоты на экспорт коксующегося угля. В 2023 году путем введения нулевых квот устанавливается фактический запрет на экспорт следующих товаров:
- соль;
- энергетический уголь;
- мазут;
- природный газ;
- топливная древесина;
- серебро;
- золото;
- лом драгоценных металлов.
Список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, почти не изменился – добавилась только гречка. В него входят:
- крупный рогатый скот;
- говядина и курятина, съедобные субпродукты из мяса;
- яйца;
- рожь;
- овес;
- гречка;
- просо;
- сахар;
- удобрения азотные, фосфорные, калийные.