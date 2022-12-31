Украина импортировала 114 тысяч тонн дизельного топлива из Венгрии

Оператор нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта» по итогам 2022 года заявил о реализации реверсных поставок дизельного топлива по украинскому участку нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» из Венгрии в Украину в объеме 114 тыс тонн.

Об этом сообщает пресс-служба «Укртранснафта».

Отмечается, что в 2022 году компании удалось обеспечить реверс украинского участка нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» для поставки дизельного топлива с территории Венгрии в Украину.

«Это позволило поддержать топливный рынок Украины в кризисный момент и обеспечить наличие топлива для более 2,5 млн автовладельцев. В течение этого года нефтепродуктопроводом было перекачано 114 тыс. тонн дизельного топлива», - говорится в сообщении.

Напомним, АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом топлива.