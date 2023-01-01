Кабмин планирует в следующем году проводить индексацию пенсий

В следующем году правительство планирует проводить индексацию пенсий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу.

«Почти 11 млн пенсионеров все это время своевременно получают свои выплаты. Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023-м», – заверил Шмыгаль.

По его словам, в условиях войны и экономического кризиса государственная социальная поддержка позволила выжить миллионам украинцев. Уже в первые недели после полномасштабного вторжения правительство выплатило более 30 млрд гривен в рамках проекта Поддержка. Тогда сотни тысяч граждан, потерявших работу, получили по 6,5 тысяч гривен.

«Адресность и помощь тем, кто в этом нуждается прежде всего, – это принцип, который позволил эффективно помогать нашим гражданам. Правительство выплатило 53 млрд грн помощи внутренне перемещенным лицам. Около 2 млн человек получает по 2-3 тысячи выплат ежемесячно. Кроме того, мы договорились, чтобы аналогичные программы запустили и наши партнеры из международных организаций, в первую очередь ООН и Красного Креста», – сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что власти нашли ресурс, чтобы зарплата врачей в Украине была не менее 20 тысяч гривен, а зарплата медсестер составляла не менее 13,5 тысяч гривен.