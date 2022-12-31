Индекс «Оливье»: Издание посчитало, как изменились цены на продукты для салата за год

Легендарный новогодний салат «Оливье» в 2022 году обойдется украинцам на 41,9% дороже. Трехкилограммовая порция блюда будет стоить 281,71 грн.
Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на расчеты Института аграрной экономики, подорожание Оливье связано с резким ростом цен на яйца, соленые огурцы, морковь и лук, а также другие ингредиенты блюда.
Так, исследователи взяли для расчета традиционную рецептуру с выходом салата « Оливье » весом 3 кг.
- колбаса – 115,45 грн. за 0,5 кг (на 15,5% дороже, чем в 2021 году);
- зеленый горошек – 44,99 грн. за 0,5 кг (+28,5%);
- яйца – 44,4 грн. за 6 шт. (подорожали в 2,2 раза);
- соленые огурцы – 34,8 грн. за 200 г (подорожали в 2 раза);
- майонез – 21,41 грн. за 180 г (+58,6%);
- морковь – 7,45 грн. за 380 г (подорожала в 2,2 раза);
- картофель – 6,64 грн. за 840 г (минус 9,1%);
- лук – 6,57 грн. за 230 г (подорожал в 2,8 раза).