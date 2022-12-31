Индекс «Оливье»: Издание посчитало, как изменились цены на продукты для салата за год

Легендарный новогодний салат «Оливье» в 2022 году обойдется украинцам на 41,9% дороже. Трехкилограммовая порция блюда будет стоить 281,71 грн.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на расчеты Института аграрной экономики, подорожание Оливье связано с резким ростом цен на яйца, соленые огурцы, морковь и лук, а также другие ингредиенты блюда.

Так, исследователи взяли для расчета традиционную рецептуру с выходом салата « Оливье » весом 3 кг.