НБУ выводит из обращения старые купюры

Национальный банк Украины сообщил о начале вывода из обращения купюр номиналом от 5 до 100 гривен, выпущенных в течение 2003-2007 годов. Им на смену в обращение запустят банкноты выпуска с 2018 года и монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Как отметили в НБУ, изъятые из обращения деньги просто утилизируют.

При этом украинцам, у которых в кошельках есть старые деньги, волноваться не стоит. Их и дальше будут принимать в магазинах и отделениях банков. Попадая в банки, такие купюры будут изыматься из оборота, то есть будут выводиться они постепенно.