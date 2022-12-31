Ким распорядился оказать разовую финпомощь тем николаевцам, которые пострадали в результате сегодняшнего обстрела

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что дал поручение оказать разовую финансовую помощь тем, кто пострадал в результате ракетного удара по Николаеву 31 декабря.

Об этом он написал в Telegram.

«Дал поручение оказать разовую помощь всем, кому подпортил оккупант Новый год в Николаевской области. Всех кто пострадал (или его имущество) от сегодняшних обстрелов. Делайте фото подтверждающие. Помощь не будет компенсирующей полностью материально, а больше компенсацией моральной. Чем можем…», - написал Ким.

Также он уточнил, что это дополнительно к существующим государственным и областным программам.