Хорватия стала 20-м членом еврозоны и с 1 января перешла на евро

Министр финансов Хорватии с первыми евро Хорватия с 1 января перешла на евро, став 20-м членом еврозоны семь лет спустя после вступления в нее Литвы.

Об этом сообщается на сайте Хорватского народного банка.

Хорватия отказывается от своей национальной валюты, куны, которая продолжит обмениваться по курсу 7,5345 куна за 1 евро.

Куна останется платежным средством до 14 января, а до конца 2023 года ценники в Хорватии для удобства потребителей будут указывать в обеих валютах – как в евро, так и в кунах.

- Это большой успех для Хорватии. Евро, вторая по важности валюта в мире и прочная основа стабильности в эти неспокойные времена, становится нашей валютой, – заявил по этому поводу министр финансов Хорватии Марко Приморац.

Он заверил, что вступление в еврозону принесет стране выгоду, которую ощутят как предприниматели, так и простые граждане.