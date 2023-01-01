Шмыгаль заявил, что украинская экономика адаптировалась к войне и готова к новым вызовам

Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги года, отметил адаптированность нашей экономики к условиям военного времени и ее готовность к новым вызовам в 2023 году.

Об этом он написал в своем Facebook.

В целом премьер отметил, что в 2022 году правительству удалось сохранить управляемость экономическими и финансовыми процессами. Он добавил, что 2/3 всех бюджетных средств - внутренний ресурс государства.

Глава правительства также отметил и помощь наших партнеров, которая обеспечила финансовую поддержку Украины в размере 31,2 миллиарда долларов, из которых 45% - гранты.

ЕС, Великобритания, Канада и Австралия отменили для украинских экспортеров ввозные пошлины.

По словам премьера, были отменены практически все проверки бизнеса, переведено на декларативный принцип большинство разрешений и лицензий, установлена ставка единого налога на уровне 2%. А более 700 предприятий смогли осуществить релокацию на безопасные территории.

В рамках «зерновой инициативы» Украине удалось экспортировать 15 миллионов тонн агропродукции, а через дунайские порты - еще 10 миллионов тонн.

«Усовершенствовали действующие и запустили новые программы поддержки бизнеса: льготные кредиты «5-7-9%» (72 миллиарда гривен), гранты еРобота (2,2 миллиарда гривен), портфельные гарантии (47 миллиардов гривен)», - отметил Шмыгаль.

За 2022 год Украина, чтобы преодолеть топливный кризис, в 10 раз нарастила импорт топлива.

В энергетическом секторе Украине удалось досрочно присоединились к европейскому энергообъединению ENTSO-E, привлекли 1,5 миллиарда долларов для восстановления энергетических объектов, пострадавших после массированных ракетных атак россии.

Напомним, что война в Украине откинула россию на 30 лет назад.