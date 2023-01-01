Новая почта повысила тарифы на свои услуги

Новая почта 1 января ввела новые тарифы на свои услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тарифы повысили, учитывая скачки цен на топливо и другие расходы. В компании нацелены гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.

Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Отменена дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении (ранее это стоило 20 гривен). Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.

Отправка посылки между отделениями и почтоматами по городу:

- до 2 кг – 50 грн - до 10 кг – 80 грн - до 30 кг – 120 грн.

Отправка посылки между отделениями и почтоматами по Украине:

- до 2 кг – 70 грн - до 10 кг – 100 грн - до 30 кг – 140 грн.

Доплата за доставку/забор посылки курьером: