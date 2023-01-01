Новая почта повысила тарифы на свои услуги

Новая почта 1 января ввела новые тарифы на свои услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Тарифы повысили, учитывая скачки цен на топливо и другие расходы. В компании нацелены гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны.
Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. Отменена дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении (ранее это стоило 20 гривен). Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
Отправка посылки между отделениями и почтоматами по городу:
- до 2 кг – 50 грн
- до 10 кг – 80 грн
- до 30 кг – 120 грн.
Отправка посылки между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг – 70 грн
- до 10 кг – 100 грн
- до 30 кг – 140 грн.
Доплата за доставку/забор посылки курьером:
- для отправлений до 30 кг +35 грн к тарифу.
- за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг +100 грн к тарифу.