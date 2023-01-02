Бюджет Украины в конце 2022 года получил рекордные поступления

Последний месяц 2022 года принес сразу два рекорда в истории Украины – по внешней помощи Украине и общему финансированию госбюджета за месяц.

Об этом сообщил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его данным, за декабрь Украина получила 5,5 миллиарда долларов или более 200 миллиардов гривен международных кредитов и грантов в бюджет.

Это рекорд за время войны, предыдущий самый большой результат был в августе 172 миллиарда гривен, сообщил нардеп.

Железняк также отметил, что по общим поступлениям за декабрь тоже абсолютный рекорд в истории Украины: более 365 миллиардов гривен в месяц.