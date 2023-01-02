В НБУ рассказали, что за год количество поддельных гривен в Украине уменьшилось в четыре раза

За 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество изъятых поддельных банкнот гривны уменьшилось в 3,9 раза, а сумма – в 4,5 раза.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По данным регулятора, в этот период на 1 млн настоящих банкнот в обращении приходилось 2,1 штуки подделок (в 2021 году этот показатель составил 7,1 штуки).

В НБУ подчеркнули, что большинство поддельных банкнот национальной валюты, изъятых из оборота в 2022 году, – это купюры 200 и 500 гривен, при этом фальшивомонетчики предпочитают «изготавливать» банкноты старого типа.

«При этом 90,2% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходится на банкноты старого образца. Соотношения между подделками банкнот гривны старого и нового образца каждого номинала оставались практически неизменными в течение последних трех лет», – проинформировали в Нацбанке.

Там отметили что основным способом подделки остается печать на принтере. Фальшивомонетчики рассчитывают на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Что касается подделки монет, в НБУ констатировали, что в Украине она сошла на нет.

Напомним, с 1 января НБУ заменит бумажные банкоты 5 и 10 гривен старого поколения на монеты.