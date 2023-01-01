Украинские военные с 1 января будут получать дополнительные выплаты

С 1 января вступил в силу закон, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям со званием Героя Украины.

Об этом со ссылкой назакон о денежном довольствии отдельных категорий граждан сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр .

Согласно закону, вводится ежемесячная выплата денежного пособия:

- в размере трех минимальных заработных плат – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (20 100 грн);

- в размере двух минимальных заработных плат – рыцарям ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (13 400 грн);

- в размере одной минимальной заработной платы – кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

К тому же, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», рыцарей ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней и кавалеров ордена «За мужество» трех степеней.

Добавим, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6700 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 гривен.

Ранее сообщалось, что по странским военным повысят выплаты.