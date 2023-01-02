Украина продлила эмбарго на торговлю с рф

Украина продлила на 2023 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Торговые контрмеры Украины были введены в ответ на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров.

В начале апреля 2022 года правительство приняло постановление о запрете торговли с рф. Сумма потерь россии в результате составит $6 миллиардов.

За последние годы Украина сократила долю россии в импорте с 17% до 7%. Основные товары, ввозимые из россии: топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса.