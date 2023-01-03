Страны НАТО проведут новые переговоры по минимальным затратам на оборону

Страны-члены Североатлантического альянса проведут новые переговоры по поводу того, какая минимальная доля ВВП должна тратиться на оборону - по настоянию нескольких стран.

Об этом в интервью dpa рассказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, пишет «Европейская правда».

«Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы цель в 2% была минимальным порогом… Мы будем проводить встречи на уровне министров и обсуждения в столицах», - отметил он.

Генсек считает, что союзники финализуют договоренность позже всего на следующем саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Согласно существующим целям, согласованным после оккупации Россией Крыма в 2014 году, члены НАТО договорились пытаться увеличить расходы на оборону до минимум 2% своего ВВП к 2023 году.

Столтенберг не уточнил, кто продвигает увеличение расходов на оборону, но дипломатические источники говорят, что такие призывы недавно звучали от Польши, Литвы и Британии, тогда как среди противников - Германия, Бельгия и Канада.