Из-за отключения электричества: Торги на Prozorro временно будут проходить без аукционов

Из-за регулярных и длительных отключений электроэнергии правительство временно разрешило проводить торги на Prozorro без аукционов. Нововведение касается закупок, начатых с 3 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Прозорро».

«Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №1178, призванные обеспечить равные права всех участников закупок во время регулярных и длительных отключений электроэнергии. Так что с 3 января, когда постановление будет опубликовано, открытые торги с особенностями временно будут проходить без аукциона», - говорится в сообщении.

В компании обращают внимание, что нововведения касаются закупок, начатых с 3 января 2023 года и позже.

Отмечается, что принятое решение является реакцией на многочисленные обращения от предпринимателей, которые не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета в результате массированных обстрелов энергоинфраструктуры.