В конкурсе «Монета года 2023» среди ста лучших монет мира - семь украинских памятных монет

В международном конкурсе «Монета года 2023» в 100 лучших монет со всего мира попали семь украинских памятных монет.

Об этом рассказали в Нацбанке.

Всего на международный конкурс поступило 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году. Украина представлена в нескольких номинациях:

Лучшая монета о событии наибольшего исторического значения «250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета» (нейзильбер, номинал 5 гривен). «Лучшая монета о современном событии» – «25 лет Конституции Украины» (серебро, номинал 10 гривен). «Лучшая золотая монета» – «К 30-летию независимости Украины» (золото, номинал 250 гривен).

«Лучшая серебряная монета» – «Наследие» (серебро, номинал 10 гривен) и «К 30-летию независимости Украины» (серебро, номинал 10 гривен). «Самая художественная монета» – «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен).

«Самая вдохновляющая монета» – «Василий Слепак» (нейзильбер, номинал 2 гривны).

Конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.