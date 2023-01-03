Кабмин направил конфискованные ₴17 миллиардов российских банков на восстановленние домов украинцев

Конфискованные у российских банков 17 млрд грн пойдут на восстановление Украины, первый приоритет – разрушенное жилье.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

- Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков - на спецсчете уже есть для этого 17 миллиардов гривен, - сказал Шмыгаль.

По его словам, первый приоритет – разрушенное жилье людей.

Шмыгаль также сообщил, что в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ.

Как известно, в октябре 2022 года Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил аукцион по продаже двух активов «дочки» российского банка ВЕБ.РФ – Проминвестбанка.

А в декабре 2022 года в специальный фонд госбюджета были перечислены средства в эквиваленте 17 миллиардов гривен со счетов «дочек» российских банков - Проминвестбанка и МР Банка.