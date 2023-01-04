В 2022 году из-за санкций экспорт российской нефти упал до минимума

Экспорт российской нефти упал до минимума в 2022 году из-за санкций.

Об этом сообщает Bloomberg .

«Поставки сырой нефти в россию упали до самого низкого уровня за 2022 год за последние четыре недели, поскольку санкции ограничили экспорт москвы. Грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасением для российских поставок, вытесненных из Европы, сократились в третий раз подряд», - говорится в материале издания.

Отмечается, что общие морские потоки страны упали на 117 000 баррелей в день до 2,615 млн баррелей в среднем за четыре недели.

Ранее сообщалось, что россия практически полностью потеряла европейский рынок нефти , но нарастила поставки в Азию.