За время войны Прометей направил на гуманитарную помощь ₴8 миллионов

Группа компаний Прометей продолжает оказывать помощь населению Николаевской области, а также украинским военным.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

В течение полномасштабного вторжения компания ведет социально ориентированные проекты, целью которых является поддержка гражданского населения Николаева и области, материальное обеспечение нужд военных, а также безопасность и социальное обеспечение собственных сотрудников.

В декабре 2022 компания выделила средства Николаевской областной военной администрации на закупку генераторов для подразделений ВСУ.

Общая сумма грантовой поддержки составила уже 8 млн гривен. За эти средства с первых дней военной агрессии были проведены десятки гуманитарных проектов.

Как рассказывает Председатель Наблюдательного совета Рафаэль Гороян, поскольку корни Прометея из Николаева, компания оказывает посильную помощь городу и области: