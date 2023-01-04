В Минагрополитики предупредили о подорожании продуктов до 5% – это связано с работой с/х предприятий на генераторах

Из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона .

— Мы сочли, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%, - сказал он.

Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Высоцкого, во многих случаях они достаточно критичны.

— У нас есть несколько стратегий: одна из них – это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы, – сказал первый замминистра.

В то же время, чиновник сообщил, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило.

Напомним, в Украине цены на продукты за год выросли на треть.