Ким заявил, что власти готовят программу по восстановлению области после российских обстрелов – начнут с деоккупированных территорий

В Николаевской области планируют в первую очередь восстанавливать деоккупированные территории.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Мы готовим программу после подведения итогов года. Мы перераспределяем средства для того, чтобы мы могли выполнять восстановительные работы по всему региону, в частности Николаеву. В первую очередь, это будут деоккупированные регионы, сейчас изучаются списки того, что мы будем восстанавливать. Планируем это делать за свой счет , - отметил он.