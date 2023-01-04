Фонд гарантирования вкладов подал иск против олигарха Жеваго на 46 миллиардов гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск в Хозяйственный суд Киева против собственника банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго о возмещении ущерба на сумму почти 46 миллиардов гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путём кредитования связанных с собственником банка компаний. Они не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

В схемах вывода средств (нанесения ущерба), кроме банка, были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая банк, контролировались в конечном счете Жеваго.

Связанные заемщики как минимум с 2011 года перечисляли значительную часть полученных в банке кредитных средств в пользу ряда компаний-нерезидентов. Средства перечислялись как подписка на поставку товаров. Никакой поставки по этим контрактам не было. Схема работала до августа 2014, когда компании-нерезиденты прекратили возврат средств.

Из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 миллиона долларов и 18,4 миллиона евро. Выгодоприобретатели в этой схеме – непосредственно Жеваго, заявили в фонде. Общий размер причиненного банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.

Напомним, ранее Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршавель во Франции.