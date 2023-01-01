В «Николаевводоканале» объяснили, почему нужно платить абонплату за водоснабжение

За два дня к специалистам абонентского отдела "Николаевводоканала" уже обратилось более 300 горожан. Они обратились за разъяснением, почему должны платить абонплату, если только вернулись из эвакуации.

Об этом сообщили в "Николаевводоканале".

Плата за абонентское обслуживание, которая начисляется при предоставлении услуг, введена с 1 февраля 2022 Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Ее вывели из расчетов тарифов в отдельный платеж. Поэтому потребитель, пользующийся услугами централизованного водоснабжения/водоотвода или наоборот временно не пользующийся, должен ежемесячно платить единый фиксированный платеж, введенный действующим законодательством Украины. Абонплата уплачивается за возмещение расходов предприятия, связанных с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, взиманием платы за потребленные коммунальные услуги.

“Обращаем внимание, что плата за абонентское обслуживание введена во всех регионах страны, а не только в Николаеве. Так что и порядок уплаты един для всех жителей Украины”, - говорится в сообщении.

На сайте водоканала функционирует «Личный кабинет», где можно более подробно ознакомиться с начислениями и оплатить услуги.