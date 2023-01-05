Тайвань расширил санкции на экспорт в россию и беларусь

Министерство экономики Тайваня объявило о расширении санкций против россии и беларуси, чтобы предотвратить использование двумя странами высокотехнологичной продукции тайваньского производства в военных целях после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Как отмечается в заявлении, среди запрещенной для экспорта в рф и беларусь является химическая продукция – рицин, конотоксин, ботулотоксин, трифторид азота, нитрат аммония, трибутилфосфат и азотная кислота, а также нержавейка № 304 и № 316.

Расширенные санкции охватывают машиностроительную продукцию.

В тайваньском министерстве добавили, что в последний раунд санкций также включен широкий спектр средств правоохранительных органов, таких как дубинки, наручники и смирительные рубашки.

Санкции, объявленные в среду, вступают в силу немедленно.

Предыдущий пакет санкций, введенный Тайванем против рф и беларуси в апреле и мае 2022 года, охватывал компьютерную и информационно-коммуникационную продукцию, датчики, лазерные товары и аэрокосмическую продукцию.

Напомним, в 2022 году из-за санкций экспорт российской нефти упал до минимума.