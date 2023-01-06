НБУ проводит кадровые чистки в руководстве государственных банков, - СМИ

Эксперты банковского рынка полагают, что в госбанках в Украине начались массовые кадровые чистки. А начался этот процесс с увольнения членов наблюдательного совета Приватбанка в рамках политики, которую реализует глава Нацбанка Андрей Пышный.

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на UBR.ua.

– С этой программой Пышный пришел в Национальный банк. Для этого его и назначили сюда. После этого в Нацбанке будут менять наблюдательные советы и правление всех государственных банков. Это планировалось сначала, – рассказал собеседник издания.

По его словам, нынешний топ-менеджмент Приватбанка ничего не сделал для его развития, "паразитируя" на достижениях бывшей команды еще частного "ПриватБанка", когда его председателем был Александр Дубилет, а заместителем председателя Олег Гороховский.

– Они выходят и на презентациях говорят: мы сделали, мы добились. А потом выясняется, что они хвастаются успехами еще команды Дубилета-Гороховского, - сказал он.

Напомним, в конце прошлого года было уволено большинство членов наблюдательного совета Приватбанка. А после этого – 27 декабря – Кабмин назначил новых независимых членов наблюдательного совета Приватбанка. Один из них – Владимир Литвин – ранее был заместителем Андрея Пышного, когда тот возглавлял Ощадбанк.