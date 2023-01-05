Французский суд отложил рассмотрение экстрадиции Жеваго, он остается под стражей

Французский суд в городе Шамбери отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Новая дата заседания – 19 января.

Об этом сообщает Лигабизнесинформ со ссылкой на Reuters.

Участники процесса – и защита, и прокуратура – заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, и судьи согласились.

Жеваго заявил на суде, что дело против него является политическим.

– Я прошу вашего разрешения выйти из тюрьмы до следующего заседания, и я сделаю все, что вы просили, – сказал он через переводчика.

Он предложил назначить ему залог в миллион евро, он готов предоставить другие гарантии.

– Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я не заслуживаю этого, – сказал Жеваго.

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. В конце декабря Жеваго был задержан во Франции на курорте Куршавель.