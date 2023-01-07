Кабмин Украины сменил руководителей двух стратегических предприятий в газовой сфере

Кабинет министров Украины сменил временно исполняющих обязанности руководителей двух стратегических предприятий группы «Нафтогаз» – «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз».

Об этом сообщили в «Нафтогазе».

АО «Укргаздобыча» будет руководить Олег Толмачев, возглавлявший дивизион «Нефтегаз разведка и добыча» группы «Нефтегаз». Толмачев имеет более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке. Он занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. В частности, возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежями газа и газоконденсата.

Исполняющим обязанности руководителя АО «Укртрансгаз», являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, имеющий более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

Роман Малютин прошел весь путь от оператора и инженера до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины. За последние полтора года возглавлял технический департамент АО «Укртрансгаз».