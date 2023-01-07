Мир предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в 2022 году в размере $32,1 миллиарда

Украина в 2022 году получила беспрецедентную мировую финансовую поддержку – согласно балансовым данным около 32,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшая финансовая помощь поступила от Соединенных Штатов Америки – 12 миллиардов долларов, Европейского Союза – 8 миллиардов долларов, МВФ – 2,7 миллиарда долларов, Канады – 1,9 миллиарда долларов, Германии – 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в 2022 году страна получила около 3,1 миллиарда долларов благодаря размещению валютных ОВГЗ.

«Это вместе с международной помощью позволило компенсировать значительную часть чистых интервенций НБУ по продаже валюты (25 миллиардов долларов) и выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (9,1 миллиарда долларов)», - отметили в НБУ

По данным НБУ, международная помощь поступала как в виде грантов, так и кредитов, более ритмично во втором полугодии. Весомым источником доходов в 2022 году стали грантовые средства (480,6 миллиарда гривен). Именно благодаря грантам доходы общего фонда госбюджета по итогам 2022 года выросли на 37% до 1491,1 миллиарда гривен.

Объем выкупа ОВГЗ со стороны НБУ (фактическая «печать» средств) составил 400 миллиардов гривен и со второй половины года производился в объеме в 30 миллиардов гривен в месяц.

Напомним, ЕС перечислил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.