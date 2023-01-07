Кабмин увеличил размер компенсации по программе «муниципальная няня», однако доступна она теперь не всем семьям

Кабинет министров увеличил размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» - с 2272 грн до 6700 грн - и изменил отдельные условия предоставления услуги.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. В соответствующем постановлении правительства, в частности, говорится, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня» предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы. «Правительство также приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. Таким образом, семья на возмещение услуги няни сможет ежемесячно получать 6 700 гривен вместо 2 272 гривен», - пояснили в Минсоцполитики.

Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге «муниципальная няня».

Минсоцполитики отмечает, что в течение января 2023 года родители, опекуны ребенка в возрасте до трех лет, которые получают возмещение стоимости услуги «муниципальная няня», должны подтвердить свое право на такое возмещение.