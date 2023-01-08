Культовое фиолетовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Бархатное фиолетовое платье принцессы Дианы продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 27 января. В этом платье Диана позировала для портрета в 1991 году, а спустя шесть лет снималась в ней для фотосессии Vanity Fair.

Об этом идет речь на сайте аукциона Sotheby's.

Платье, которое было в частной коллекции, будет продано, как предполагают в аукционном доме, за 120 тысяч долларов. Потому что все, что принадлежало Диане обычно стоит очень дорого и ценится коллекционерами.

В 1997 году она уже была продана за 24 150 долларов в рамках аукциона, на котором выставлялось 80 платьев из личной коллекции принцессы Дианы в пользу AIDS Crisis Trust и Королевского онкологического фонда больницы Марсден.

Платье первоначально появилось в осенней коллекции дизайнера Виктора Эдельштейна в 1989 году. Он был одним из любимых дизайнеров принцессы Дианы более десяти лет, с 1982 по 1993 год.

В 1991 году британский художник Дуглас Гардиндж Андерсон изобразил Диану в этом платье на картине, висящей сейчас в онкологическом фонде Королевской больницы Марсдена, патроном которой она была.

Позже это платье было представлено на кукле Франклина Минта 1998 года, выпущенной ограниченным тиражом, как часть коллекции из 1000 кукол, одетых в ее самые известные платья.

Платье является частью первого курируемого аукциона Sotheby's The One, целью которого является представить беспрецедентный выбор лучших нарядов в истории.

На аукционе Sotheby's в этом месяце также будет выставлен готический крест, у которого была принцесса Диана. Крест Attallah назван в честь бывшего главного исполнительного директора группы Asprey & Garrard, покойного Наима Атталла, которому принадлежало украшение и занимал его принцессе.