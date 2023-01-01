На закупку оборудования: Тайвань передал Николаеву 400 тысяч долларов

Тайвань передал Николаеву помощь в размере 400 тысяч долларов. Эти деньги будут направлены на закупку необходимого оборудования для отопительного сезона, в частности генераторов и обогревателей.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказала председатель правления общественной организации «Сеть защиты национальных интересов «АНТС» Анна Гопко, пишет Суспільне.

«В меморандуме о сотрудничестве четко прописано, что это для того, чтобы города или общины смогли пережить зиму, закупив самое необходимое, обогреватели, генераторы», - говорит Анна Гопко.

По ее словам, городской голова будет самостоятельно решать, что именно и в каком количестве будут закупать на выделенные деньги.

«Они могут покупать генераторы для школ, для госпиталей, больниц, что есть очень важно. Но этим Тайвань не ограничивает свою помощь, сейчас (по состоянию на 7 января – ред.) уже в пути около ста тонн разной гуманитарной помощи, а также переносные госпитали, где можно делать и операции, с разным медицинским оборудованием», – говорит Анна Гопко.

Также помощь от Тайваня получат города Киев и Харьков, в помощь Херсонщине отдельно выделили 600 тысяч долларов, сообщила Анна Гопко.